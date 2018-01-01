سيؤول تصادر سفينة أخرى للاشتباه بأنها تنقل نفطا إلى كوريا الشمالية

جهينة نيوز

قال مسؤول جمركي اليوم الأحد إن سلطات كوريا الجنوبية صادرت سفينة ترفع علم بنما للاشتباه بأنها تنقل منتجات نفطية إلى كوريا الشمالية مما يمثل انتهاكا للعقوبات الدولية.

وأضاف المسؤول لرويترز أن السلطات صادرت السفينة في ميناء بيونغتايك-دانجين لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل نظرا لحساسية الأمر. ويقع الميناء على الساحل الغربي جنوبي مدينة إنتشيون.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن السفينة يمكنها حمل 5100 طن من النفط ومعظم أفراد طاقمها من الصين وميانمار مضيفة أن مسؤولين في المخابرات والجمارك الكورية الجنوبية يجرون تحقيقا مشتركا بشأن السفينة.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها صادرت في أواخر نوفمبر تشرين الثاني سفينة ترفع علم هونغ كونغ للاشتباه في أنها كانت تنقل ما يصل إلى 600 طن من النفط إلى السفينة سام جونغ 2 التي ترفع علم كوريا الشمالية.

وفرض مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي وبالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب أحدث تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وذلك سعيا للحد من وصول المنتجات البترولية المكررة والنفط الخام إلى بيونغ يانغ.

ونفت الصين يوم الجمعة تقارير بأنها تبيع منتجات نفطية بطريقة غير قانونية لكوريا الشمالية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس سعيدا لأن الصين سمحت للنفط بالوصول إلى البلد المنعزل.