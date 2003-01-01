6 أشخاص ضحايا سقوط طائرة في أستراليا

جهينة نيوز

أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، الأسترالية، اليوم الأحد، عن مقتل 6 أشخاص إثر سقوط طائرة ذات محرك واحد، "دي أتش سي-2 بيفر"، في نهر هوكسبوري في أستراليا.

وذكر المكتب الأسترالي لسلامة النقل أن "الطائرة التابعة لشركة سيدني سيبلانس، تحطمت اليوم في حوالي الساعة 15.15 (7.15 بتوقيت موسكو)، كانت الطائرة متجهة إلى سيدني".

وصرح ممثل شركة الطيران، آرون شو، أنه "كان على متن الطائرة خمسة ركاب وطيار".

وذكرت خدمة الإنقاذ، أنه "تم العثور على شظايا الطائرة في مكان الحادث، كما حدث تسرب وقودي، ويقوم بالتحقيق في أسباب الحادث أخصائيون في الهيئة".

سبوتنيك