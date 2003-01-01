بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي.. محمد صلاح يشبه ميسي

جهينة نيوز

قام إيان رايت نجم آرسنال السابق، والمحلل الحالي بالبرنامج الشهير (ماتش أوف ذا داي) بمقارنة المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وكان صلاح قد تألق أمس السبت حيث سجل ثنائية فوز ليفربول 2-1 على ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن كان فريقه متأخرًا بهدف.

وعن ذلك قال إيان رايت أسطورة الجانرز: "يذكرني بميسي، نفس الأسلوب، الطريقة الماكرة التي يتحرك بها على أرض الملعب، هو أيضًا قصير القامة، أشعر فيه بلمحة من ميسي"

وردًا على ذلك قال مضيف البرنامج جاري لينيكر: "لاعب جيد، ولكن مهلًا، دعونا نتحلى بالواقعية!".

وانضم صلاح لليفربول الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي، ويحتل الدولي المصري حاليًا المركز الثاني في ترتيب هدافي البريميرليغ برصيد 17 هدفًا متأخرًا بهدف واحد عن المتصدر هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.