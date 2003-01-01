زعيم كتالونيا السابق يدعو إسبانيا لقبول نتيجة الانتخابات

جهينة نيوز

دعا زعيم كتالونيا السابق كارلس بودغمون رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم امس السبت إلى قبول نتائج انتخابات 21 ديسمبر كانون الأول التي أعطت أغلبية ضئيلة للأحزاب المؤيدة لانفصال الإقليم عن إسبانيا.

ولم تفلح الانتخابات في حل أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود إذ حصلت الأحزاب المؤيدة للاستقلال على 70 مقعدا من أصل 135 مقعدا في برلمان كتالونيا.

وقال بودغمون وكان يتحدث من بروكسل حيث يعيش في منفى اختياري ”تحدثت صناديق الاقتراع وتحدثت الديمقراطية وعبر الجميع عن أنفسهم. ما الذي ينتظره راخوي من أجل قبول النتائج؟“

وقال في كلمة نقلها التلفزيون إن كتالونيا أظهرت أنها فازت بحق أن تصبح جمهورية وطلب من راخوي البدء في التفاوض مع قادة الاستقلال.

رويترز