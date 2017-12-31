أبراج يوم الاحد 2017/12/31 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٣١ كانون الاول: يحذر غضبه قد يحطم ما امامه، قوي الارادة صلب يحب المواجهة والمغامرة يبحث بالحقائق حدسه قوي يخضع لسلطة اقوى منه من عيوبه كثرة الشكوك حتى بنفسه احيانا، ينفر من التفاهة يبحث عن الجوهر، قلبه طيب وطاهر صاحب ضمير حي عزيز النفس يحقق نجاح كبير في ٢٠١٨ بسبب عمل جديد فرصة عظيمة وحصوله على مكافاة، للبعض بحث عن وظيفة ويحصل تغيير جديد في الربع الاخير من السنة، للبعض ارث وبيت

الحمل: توضح رايك افكارك متسلسلة، يوم جيد لتبادل الافكار مع الاخرين وللمفاوضة، مقابلتتك ناجحة ويحمل لك سفرة قصيرة، رفع الحصار عن اعمالك، يوم جيد لتحرك امورك العالقة حسب رغباتك وامنياتك، لقاء مع اشقاء او مقربين او جيران، يوم للثقة والديناميكية ولايصال رسالة ودفاعك عن حقك

الثور: تلعب الامور الكالية دور كبير في احداث نهارك وتناقش امر مالي له علاقة باستقرار مادي، تفتح اوراق ودفاتر قديمة، مكافاة او عرض او تسوية عملية او تربح قصة قضائية، نهار متسارع يفضل ان تتمكن من جميع الظروف، ربح في طريقه إليك

الجوزاء: تودع آخر العام بوجود القمر ببرجك ليخفف عنك الضغط ويولد جو من الإيجابيات على صعيد مهني وشخصي، تشعر بزوال بعض المتاعب

وتتزود بالنشاط والحيوية، نهار فيه قضايا عاطفية لقاءات رومنسية، قلب صفحات، قلب موازين، من الضروري ان تطل على العالم.

السرطان: من الضروري ان تكون هادئ يوم غير مناسب ان تكون بطلا لانه سيذكرك بشيء مضى او يعيد خلق أجواء قديمة او يوقظ فيك بعض المشاعر والارباك او تنتبه لللواجباتك التي اهملتها، نهار فيه بعض الاستحقاقات يجب ان تتكيف مع الاوضاع، مزاجك متقلب بسبب خيبة أمل او تخذلك ردات فعل، حاول فرض رايك وتوجهاتك، انتبه ان تكون حاضرا بهدوء، انتبه لاغراضك ومفاتيحك.

الاسد: احداث كثيرة تطرأبحياتك بشكل مفاجئ دون إنذار، تعرف فرصة استثنائية تتعرف على وجه جديد تتكيف مع الوضع من خلال دعوة مناسبة، تنشر بعض الأفكار تروج لبعض ما عندك تلتقي بأصدقاء قديمين اتصال يعيدك للماضي تحتاج لدعم الآخرين لذلك حاول ان تكون ضمن المجموعات، نهارك للعائلة والاجتماعات، نهار جيد استغله ايجابيا

العذراء: حاول ان تتحرر من القيود لتنطلق نحو العمل، نهارك فيه وعود ومفاجآت تحتاج لدعم، تنهي نهارك بنجاح، حاول ان تفهم اكثر ما يجري حولك وتعمق فيما يصلك من اخبار، انتبه لا تصدق بعض المغرضين لانك تواجه ذهنية مختلفة بالتعاطي، تكون مع اهل او سلطة لذلك احفظ سمعتك من انتقاد الاخرين ولا تعاند وابدي ليونة لان المنافسين يتربصون بك.

الميزان: يخف عليك الضغط بوجود القمر ببرج الجوزاء، هذا يريحك فيزول الالتباس وتستعيد ما كان غائبا تعوض عن تأخير سابق تصطلح الامور تتولى ترتيب الامور، يوم للقاءات والاتصالات لمسافات بعيدة او التفكير بسفر او تروج لبضائع او تهوى التجارة او يكون لديك رحلة، تدرس فكرة وتطلق العنان لمخيلتك.

العقرب اليوم افضل من الامس، نهارك يحمل لك فرصة جديدة تتعلق بسلفة او منحة او وكالة، من الضروري اتخاذ قرار عاجل بشأن أمورك المالية وتغيير الامور لمصلحتك، تعرف ازدهار او شراكة مالية او عاطفية، اليوم مرتاح البال لان فيه استثمارات وقضايا تتعلق بمرافقة مريض او استشفاء او صحة، اوراق مصرفية وادارية من الضروري ان تقوم بها، يومك جيد للمصالحات.

القوس: تعيش بعض الانفعالات، حافظ على صبرك انتبه لسلامتك وسلامة اوضاعك العاطفية لانك تشعر ببعض الانقباض، اذا شعرت بالضغوطات في شراكتك سواء العاطفية او العملية مطلوب منك الهدوء والتروي مطلوب منك ردة فعل متسرعة أحط نفسك بالمحبين وانتبه من التضارب بالعقود وبالعروض، يصعب عليك التواصل اليوم بسبب الاخذ والعطاء، عرقلات وجو متقلب ولست مرتاحا.

الجدي: يوم طويل فيه اعمال كثيرة، بنتهي نهارك ولا ينتهي العمل، تشعر بالملل من عملك بسبب الجمود، تقوم بمبادرة وتطلق أفكار وما من احد يساعدك، يطرأ تغيير وتساهم بعملك وتكون بغير مكان، نهار متوتر ينقلك الجو من مكان لمكان، اطلب مساعدة ولا تتأفف، عمل كثير واوجاع ظهر.

الدلو: اجواء مناسبة لحفلات ولقاءات ولتمارس سحرك وجاذبيتك وهوايتك ولكسب القلوب، تغريك مغامرات اكثر من الاستقرار، نهار استثنائي تشتد فيه الانفعالات العاطفية وتعيش بعض الاحاسيس مع مقربين وخاصة مع الاولاد، يوم لصالحك ولسهرة

الحوت: تغيير بمسارك ورغبة بالتغيير، تحب اصدار الاوامر من اجل تسوية لبعض المشاكل الملحة على صعيد العائلة، كن رفيق لافراد عائلتك وابتعد عن الجبهات وحاول ان تبدي إيجابية، للبعض نزلة اسواق من اجل تصليحات واعطال، عالج مشاكلك المطروحة لتشعر بدفء العائلة، انتبه من مخالفة قانونية، عنوان نهارك اهتمام باحد الوالدين او تفضل ان تبقى في البيت او تركز على شيء واحد، الامور العائلية تجعلك مشتت.