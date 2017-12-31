بعد 20 سنة.. يكتشف أن زوجته "رجل"

جهينة نيوز:

اكتشف رجل بلجيكي بعد مرور 20 عام من زواجه، أن زوجته كانت رجلًا قبل قيامها بعملية جراحية لتغيير مظهرها.

وبحسب صحيفة "Het Nieuwsblad" البلجيكية، تزوج جان، 64 عامًا، من مدينة آنفر في بلجيكا، مونيكا، وهي امرأة شابة جميلة من أصل أندونيسي، كانت تعمل لدى أخته مقابل استضافتها في منزلها.

أشارت الصحيفة إلى أنه بعد 20 سنة من هذا الزواج، اكتشف الرجل أن امرأته كانت سابقًا رجلاً، وقد خضع لعدة عمليات لتغيير مظهره، واعترف جان: "لقد شعرت بأنني تعرضت للاعتداء".

وتقول الصحيفة إن طوال سنوات الزواج لم يشك الرجل في امرأته، خاصة وأنه يقول "عندما ارتبطنا في علاقة، وكان عمرها عندها 27 سنة، سألتها إذا كانت ترغب في إنجاب أطفال. وأجابت أنها لا تريد. كنت سعيدًا بجوابها لأن عمري كان وقتها 44 سنة وكان لدي 4 أولاد من زواجين سابقين".

ويضيف: "لم أطرح أبدًا أسئلة على نفسي. كانت تأخذ حبة منع الحمل، وتتصرف كما لو أن لديها دورتها الشهرية لقد كانت تفعل كل شيء كي تخفي الحقيقة، حتى خلال علاقاتنا، لم ألاحظ شيئًا".