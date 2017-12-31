كمين عسكري محكم يودي بقتلى من النصرة بينهم قيادي ليبي

جهينة نيوز

أفادت مصادر عسكرية عن كمين نوعي نفذه الجيش العربي السوري شمال اللاذقية لتنظيم هية تحرير الشام الارهابي (جبهة النصرة سابقاً) قرب جبل أبو علي, و افادت المصادر بمقتل 12 ارهابي على الاقل بينهم قيادي رفيع المستوى و هو الارهابي ابو سفينا الليبي و هو ليبي الجنسية, و جرح آخرين.

و أفادت المصادر أن تنظيم جبهة النصرة كان بصدد تنفيذ هجوم عسكري على موقع للجيش السوري حين وقع بكمين محكم للجيش العربي السوري, و قد إعترف تنظيم جبهة النصرة الارهابي بمقتل القيادي الليبي و نشر صور له على الانترنيت.

و يذكر أنه ليس الهجوم الاول من نوعه شمال اللاذقية حيث سجلت هجمات مؤخراً و جاءت بعد تصريحات قوات قسد بأنها تريد الوصول الى المتوسط بعد احتلال ادلب و شمال اللاذقية.