توقعات الأبراج الصينية لعام 2018

جهينة نيوز:

تبدأ السنة الصينية والتي تعرف بالسنة القمرية مع بداية أول شهر قمري وعليه فإن العام الجديد يبدأ من ١٦ فبراير/ شباط عام ٢٠١٨ وينتهي في ٤ فبراير/ شباط عام ٢٠١٩.

عام ٢٠١٨ هو عام الكلب أي عام النشاط والأفعال، ما يعني أنه سيكون عاماً جيداً ولكنه منهك بكل ما للكلمة من معنى.

فما الذي يحمله العام الجديد؟

برج الفأر

العام الجديد سيكون حافلاً بالمشاعر الغامضة التي تتمحور حول عدم الرضى رغم أن الأمور تسير بشكل جيد. لذلك من الأهمية بمكان عدم الإستماع لذلك الصوت الذي يحاول إفساد كل شيء.

بشكل عام العام الجديد جيد لمن يتنمون لبرج الفأر وهناك الحظ الجيد طوال العام. سيختبر الفأر في العام الجديد رؤية واضحة وعقلية منفتحة وتحسن في الحياة المهنية وسيختبر نشاطاً طوال العام. ولكن سيكون هناك بعض العقبات التي قد تواجه هذا البرج لذلك مجدداً يجب عدم السماح لذلك الصوت السودواي بالسيطرة.

على صعيد المادي التوقعات تشير لمدخول إضافي ولكن يجب الحذر من خسارة مالية كبيرة بسبب أحد افراد العائلة.

على صعيد الحب سيكون هناك مشاكل ترتبط وبشكل أساسي بقلة الثقة بالنفس وعليه سيعاني برج الفأر من مشاكل عديدة. الفأر الاعزب لن يتمكن من الاستفادة من الفرص المتاحة بشكل عام بسبب التردد.

مواليد هذا البرج: 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008.

برج الثور

العام الجديد سيكون متقلباً وسيكون هناك الأوقات الجميلة والأوقات السيئة. سيكون عاماً صعباً ولكن وبما برج الثور من أقوى الابراج فهو سيتمكن من تجاوزها. ولكن ما عليه الحذر منه هو خسارة مالية كبيرة ستكون إما بسبب المنافسة أو بسبب جني غير قانوني أو حتى خيانة من نوع ما وربما قد نجد البرج هذا في المحاكم.

ولكن الحظ لن يدير ظهره بشكل كلي فهناك كما قلنا ضوء في نهاية النفق وسيتم تجاوز الصعاب شرط أن يتحلى الثور بالصبر. التقلبات العديدة ستكون أسوأ عدو للثور لذلك يجب المحافظة على الهدوء.

الأوضاع المادية ستكون صعبة، وعليه على البرج هذا الحذر من أي شخص يملك معه شراكات عمل أو تربطه به اي علاقة مادية لان تعرضه للخيانة وللطعن بالظهر مرتفع جداً.

على الصعيد العاطفي الامور ليست سيئة بشكل كلي، لان الثور سيلتقي بشريك يشبهه تماماً ولكن ما على هذا البرج معرفته هو أنه ان لم يقم بالمبادرة فهو سيخسر فرصته.

الحب في العام ٢٠١٨ لبرج الثور سيكون رومانسياً ومتشائماً في الوقت عينه. فرغم المساحات البيضاء سيكون هناك الكثير من المشاجرات والتشكيك المتبادل.

مواليد هذا البرج: 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009.

برج النمر

عام جيد لمن ينتمون لهذا البرج ففيه الحظ سيكون الحليف الأقوى في المال والعمل والحب. ولكن ورغم الحظ فإن البرج هذا سيختبر تقلبات حادة في المزاج ما سيجعله عاطفياً أكثر مما يجب وبالتالي سيجد نفسه لا يشعر بالراحة في عدد كبير من المواقف كما انه سيجد نفسه يشكك بالاخرين ونواياهم.

بشكل العام الحظ الجيد سيكون ثابتاً طوال العام، باستثناء التقلبات المزاجية ولذلك من الاهمية بمكان التحليل بشكل منطقي وعقلاني قبل التصرف.

على الصعيد المادي كل شيء سيكون على خير ما يرام، الحياة المهنية ستكون في ذروتها والمدخول سيتضاعف.

أما على الصعيد العاطفي فان النمر الاعزب سيجد نفسه يغرق نفسه في العمل وينسى حياته العاطفية بشكل كلي ولكن خلال فترات معينة من العام سيبدأ هذا البرج بالاهتمام بحياته العاطفية. في حال تمكن النمر من ايجاد التوازن فسيعثر على الحب وسيختبر علاقة جميلة ورومانسية.

مواليد هذا البرج: 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010.

برج الأرنب

العام الماضي لم يكن سهلاً على برج الارنب ولكن لحسن الحظ الامور ستتبدل في العام الجديد. البرج هذا سيحقق نجاحات كبيرة في حياته المهنية كما انه سيكون اكثر من محظوظ في الحب والزواج. ولكن رغم الحظ الجيد على البرج هذا الحذر لان سيواجه تقلبات عديدة ستجعل حظه ينفذ دفعة واحدة وانما لفترة محدودة.

على الصعيد المادي وبسبب النجاحات الكبيرة مهنياً المدخول سيكون كبيراً ولكن هناك إمكانية لخسارة مالية بسبب الجنس الاخر، اي الرجل الارنب سيخسر المال بسبب إمرأة والارنب الإمرأة ستخسر المال بسبب رجل.. والمشكلة هناك ستكون مضاعفة لان الخسارة هنا تعني خسارة مالية وعاطفية لان «المخادع» هذا سيتسلل الى حياة الارنب من خلال قلبه.

وعليه فان الحظ الجيد لن يكون متواجداً في الحياة العاطفية، والنصيحة لبرج الارنب هي حتى ولو وجد الحب امامه عليه التفكير ملياً قبل الدخول في أي علاقة لانه كما سبق وذكرنا الحب الجديد هذا سيكون كذبة مكلفة جداً.. مادياً وعاطفياً.

مواليد هذا البرج: 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011.

برج التنين

خبر سيء لمن ينتمون لبرج التنين لان العام الجديد سيكون متقلباً بشكل كبير جداً كما انه سيختبر قدرتهم على الإحتمال لاقصى الدرجات. للأسف العام الجديد يحمل الكثير من الحظ السيء لمن ينتمون لهذا البرج على كل الاصعدة.

ما على البرج هذا الحذر منه كي يخفف من الأضرار هو النزاعات الشخصية سواء مع زملاء العمل أو مع الاصدقاء أو الشريك أو افراد العائلة.

شعار التنين هذا العام يجب ان يكون المضي قدما، فرغم كل المشاكل التي ستواجهه عليه عدم الثبات في مكانه بل محاولة السيطرة على مجريات الامور والسير قدماً.

على الصعيد المادي سيكون هناك خسارة مالية لذلكومنذ بداية العام يجب عدم الانفاق بشكل عشوائي فالإستثمارات والمغامرات المالية يجب أن تكون خارج الحسابات كلياً.

أما على الصعيد العاطفي فالتنين سيكون مزاجاً وعديم الصبر، وهذا امر طبيعي بحكم ان الحظ السيء يلاحقه في كل مجالات حياته. نصيحة الابراج للتنين هي ان يحاول قدر الامكان الحد من خساراته من خلال التحكم بأعصابه والابتعاد عن المشاكل.

مواليد هذا البرج: 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012.

برج الثعبان

خلافاً للتنين برج الثعبان سيختبر عاماً ممتازاً. سيكون هناك الكثير من الوقت للقيام بكل شيء، العمل والنجاح والتسلية والمرح. في العام ٢٠١٨ برج الثعبان سيتمكن واخيراً من حل مشكلة عالقة منذ سنوات. ولكن ما عليه عدم القيام به هو إعتبار حظه الجيد من المسلمات بل عليه الحذر لانه سيكون هناك بعض الاوقات التي سيعانده فيها و لن تسير الامور كما يريد.

خلال هذه الفترة على الثعبان التحكم بطباعه والانتباه لكل كلمة يقولها لان ما سيقوله سيكون له تأثيره الكبير.

على الصعيد المادي العام ممتاز بكل ما للكلمة من معنى، سيكون هناك نجاح مهني يرافقه نجاح مادي. كما انه سيكون هناك فرص عديدة لجني مبالغ كبيرة من المال. ولكن الابراج تحذر الثعبان من الانفاق اكثر مما يجب على الرفاهية، لان ذلك سيجعل حظه ينقلب عليه.

على الصعيد العاطفي الامور مثالية الحب موجود والعلاقات ستكون غاية في الرومانسية وقد تؤدي الى الزاوج. الثعبان المتزوج سيختبر فترة مثالية من الهدوء والرومانسية والحب.

مواليد هذا البرج: 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013.

برج الحصان

عام الفرص لبرج الحصان. خلال العام الجديد سيختبر هذا البرج الفرصة لان يملك المزيد من السلطة والقوة، كما انه سيكون العام الذي يتطور فيه على كل الأصعدة. ولكن ما على الحصان معرفته هو أن حظه غير ثابت في العام ٢٠١٨، كما انه متطرف، أي انه حين يقرر ان يكون حليفه فسيمنحه كل شيء وحين يقرر ان يعانده فسيسلب منه كل شيء. لذلك الحذر الشديد ضروري للغاية.

على الصعيد المادي المدخول الثابت سيتضاعف ولكن في حال كان الحصان يعمل في مهنة بمدخول غير ثابت فان الامور لا تبشر بالخير.

سيكون هناك بشكل عام الفرص لتحقيق المال في العام ٢٠١٨ ولكن يجب الحذر من الفترات السيئة التي قد تتضمن خسارات مالية.

على الصعيد العاطفي سيكون هناك علاقات جديدة ولكن مع شريك من النوع الذي يملك طباعاً حادة. ولكن ان كان هذا النوع يروق للحصان فان الامور ستسير على خير ما يرام بإستثناء بعض المشاكل العابرة والتي يمكن حلها بسهولة.

مواليد هذا البرج: 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014.

برج الخروف

العام الجديد سيحمل الفرص المثالية والتحديات لبرج الخروف. وعليه ان تمكن هذا البرج من تجاوز العقبات فان الامور ستسير كما يريد بالضبط ولكن ان انهار تحت وطأتها فان العام سيسير بشكل سيء للغاية.

لذلك من الاهمية بمكان التعامل مع المشاكل بهدوء وعقلانية، كما ان الحصول على المساعدة من الاصدقاء والمقربين ستكون خير معين. العقلية المنفتحة والتواضع والهدوء هم السبيل الوحيد لجعل عام ٢٠١٨ يسير بشكل جيد.

على الصعيد المادي حظ الخروف ممتاز، فهناك فرص عديدة لجني المال وسيستمر الحظ هذا طوال العام. اما على الصعيد العاطفي فالأوضاع عادية، فلا حظ مثالي ولا حظ جيد. الاعزب سيجد انه من الصعوبة بمكان تبديل وضعه والدخول في علاقة وحتى ولو تمكن من الدخول في علاقة فانها لن تستمر لوقت طويل.

العلاقات الزوجية سيتم اختبارها وفي مراحل معينة ستكون هشة لذلك يجب التفكير قبل الكلام والتصرف. نصيحة لبرج الخروف وهي الاهتمام بصحته لان العام الجديد قد يشهد على انتكاسات صحية.

مواليد هذا البرج: 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015.

برج القرد

‫العام الجديد لا يحمل الكثير من الحظ لبرج القرد. ما على البرج هذا فعله كي لا يسمح للحظ السيء بإفساد عامه هو العمل الجدي من اجل الحصول على ما يريده، كما عليه ان يحافظ على مستويات عالية من الثقة بالنفس. الابراج تنصح القرد بإعتماد مقاربات جديدة للعام ٢٠١٨ وهي الابتعاد وحتى التخلي عن اي مصدر لسوء الحظ أو للإزعاج أو للمشاكل.

على الصعيد المادي كما قلنا الحظ لن يكون حليف القرد وسيجد بان جني المال أصعب بأشواط من العام السابق لذلك يحب الانفاق بحذر. خلال العام سيكون هناك بعض الفرص للإستثمار ولكن يفضل الحصول على كل الاراء قبل القيام بذلك.

على الصعيد العاطفي وللأسف سيدخل طرف ثالث على الخط وسيفسد العلاقات. الطرف الثالث هذا قد يكون صديق أو فرد من أفراد العائلة يتدخل بما لا يعنيه أو قد يكون طرف ثالث بفعل الخيانة.

مواليد هذا البرج: 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016.

برج الديك

العام الماضي لم يكن سهلاً على الإطلاق على برج الديك والتداعيات ستستمر خلال العام ٢٠١٨. ولكن لحسن الحظ سيكون هناك الدعم المطلق والمساعدة من المقربين والاصدقاء والذي سيجعلون الديك يتجاوز المحن.

سيكون هناك تغيرات بالجملة وعلى الديك تعلم التأقلم معها بسرعة لانه ان تمكن من تحقيق ذلك فهو سيتمكن من قلب حظه.

نصيحة الابراج للديك هي انه عليه عدم التعامل مع اي مشكلة مهما كان حجمها او نوعها بخفة والا كانت العواقب وخيمة.

على الصعيد المادي سيكون هناك فرص للتقدم مهنياً وبالتالي مضاعفة المدخول، سيكون هناك فرص للإستثمار ولكن العام الجديد ليس الفترة المثالية للقيام بذلك.

على الصعيد العاطفي فان المشاكل الصحية ستعكر صفو الاوضاع الهادئة، لذلك من يجب عدم اهمال الديك لصحته. المشاكل الصحية هذه سيكون لها جانبها الايجابي لكونها ستجعل الروابط مع الشريك أقوى اذ انه سيكرس كل وقته وجهده للعناية به. العلاقات العاطفية بشكل عام ستكون ثابتة، قد تشهد على بعض التقلبات ولكنها ليست تقلبات مؤثرة.

مواليد هذا البرج: 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017.

برج الكلب

رغم كون العام هو عام الكلب ولكن للاسف الحظ الجيد لن يكون كله من نصيبه. هناك مقولة صينية قديمة تقول «حدث واحد سعيد يمكنه ان يخلق ٣ كوارث».. وهذا ما سيكون عليه حال برج الكلب. مقابل كل حدث سعيد سيجد احداث تنغص عليه حياته. ولكن لا داع للتشاؤوم هكذا هو مسار الحياة اصلاً.

الابراج تنصح الكلب بالتخطيط بشكل مسبق لان ذلك سيكون طوق النجاة والذي سيساعده على جعل الاحداث السعيدة اكثر باشواط من تلك السيئة.

على الصعيد المادي الوضع سيكون متقلباً ، سيكون هناك الفرص لجني المال ولكنها لن تكون عديدة. لذلك التخطيط والانفاق بذكاء لهما اهميتهما البالغة. لا يجب القيام باي خطوة فيها مخاطرة مالية قبل التفكير بها الف مرة.

على الصعيد العاطفي العلاقات سيتم اختبارها، سيكون هناك الكثير من المشاجرات والمجادلات. العلاقات القوية ستصمد اما تلك الهشة فقد تنهار. اي علاقة قائمة على أسس متينة سواء حب أو زواج سيكون مصيرها السعادة.

مواليد هذا البرج: 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018.

برج الخنزير

عام ممتاز لبرج الخنزير، فالحظ سيكون حليفه على كل الاصعدة سواء المالية او المهنية او الغرامية. الاحداث السعيدة ستنهمر على الخنزير بالجملة وكل ما خطط له ولم يتمكن من تحقيقه خلال الاعوام السابقة سيتمكن من تحقيقه هذا العام. على الصعيد المادي سيكون هناك فرص عديدة جديدة ستعود عليه بالكثير من العائدات المالية. سيختبر الخنزير فترة بحبوحبة لم يكن يحلم بها.

سيكون هناك فرص عديدة للاستثمار، والابرج تنصح الخنزير بعدم التردد لان النتائج ستكون ايجابية للغاية.

على الصعيد العاطفي الاناث أكثر حظاً من الذكور وعليه النساء اللواتي ينتمين لهذا البرج سيختبرن علاقات حب رومانسية. البرج الاعزب سيتزوج والمتزوج سيختبر فترة ذهبية.

مواليد هذا البرج: 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019