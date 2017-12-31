بسبب موجة البرد القارس ..كندا تعلن إلغاء احتفالات رأس السنة!

جهينة نيوز:

ألغت كندا عدد من الفعاليات الإحتفالية التي كان من المقرر إقامتها احتفالاً بقدوم السنة الجديدة، بسبب موجة البرد القارس التي اجتاحت البلاد، وأدت إلى قطع التيار الكهربائي في بعض المناطق وشلل الحياة اليومية.

وفي بلدة أوتاوا، التي سجلت درجات الحرارة فيها 19 درجة مئوية تحت الصفر، ألغت السلطات يوم الجمعة، جزء من الفعاليات الاحتفالية بحلول السنة الجديدة في العاصمة الفيدرالية، في ختام سنة شكلت الذكرى الـ 150 لتأسيس الكونفدرالية الكندية.

وقالت وزارة الثقافة في بيان: “بسبب التحذيرات من البرد القارس ولأسباب خاصة بالصحة والسلامة العامة، فإن الفعاليات المبرمجة في الهواء الطلق في مدينة أوتاوا والعروض الفنية المخصصة لختام الاحتفالات بالذكرى المائة وخمسين قد عدلت وكيفت”.

بينما تم الإبقاء على عرض الألعاب النارية، وفق ما أكدت وكالة (فرانس برس).

وحذرت الأرصاد الجوية الكندية من موجة البرد القارس التي تجتاح 6 مقاطعات، هي كولومبيا البريطانية وألبيرتا وكيبيك وأونتاريو وساسكاتشيوان ومانيتوبا، بالإضافة إلى إقليم يوكون الواقع شمال غربي كندا.

ووصلت درجات الحرارة في ريجاينا (ساسكاتشيوان)، ووينيبيغ (كندا)، إلى 44 و46 درجة تحت الصفر.

وانقطعت تغذية التيار الكهربائي عن 9 آلاف أسرة، الجمعة، في منطقة وادي فريزر الواقعة في كولومبيا البريطانية.

وفي كيبيك، طلبت شركة الكهرباء من بعض محطات التزلج التخفيف من أنشطتها بغية تعزيز التغذية الكهربائية المقدمة للأفراد. وقد اضطرت بعض المحطات إلى إغلاق عدة مسارات تزلج فيها.