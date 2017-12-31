زوجة جاسوس أمريكي أفرجت عن صور اعتبرت من أهم إكتشافات 2017

جهينة نيوز

الموظف بالسفارة الامريكية مارتن مانوف الذي كان برتبة رائد, تنقل في أرجاء الإتحاد السوفيتي لمدة عامين, و التقط صورة منوعة قبل أن تطرده السلطات السوفيتية كشخص غير مرغوب به.

و بين عامي 1952 و العام 1954 سجل مانوف ما شاهده في موسكو و لينينغراد و مورمانسك و كذلك في وكرانيا و صور بفيلم قياس 16 ملم مشاهد فيديو.

و من بين الصور "صور و فيديو" لجنازة الرئيس السوفيتي الراحل جوزيف ستالين التقطها من الطابق العلوي في السفارة الامريكية القديمة.

و للمفارقة بقي الجاسوس الأمريكي مخبأ أكثر من خمسين عاماً حتى تم كشفه بعد وفاته و أفرجت زوجته عن الصورالتي كان يلتقطها من مكان لا يراه فيه أحد, وبالتالي أصبحت الصور التي أفرجت عنها زوجة الجاسوس الامريكي من أحد أهم اكتشافات هذا العام.