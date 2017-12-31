زوجة جاسوس أمريكي أفرجت عن صور اعتبرت من أهم إكتشافات 2017

السبت, 30 كانون الأول 2017 الساعة 21:13 | منوعات, منوعات

زوجة جاسوس أمريكي أفرجت عن صور اعتبرت من أهم إكتشافات 2017

جهينة نيوز

الموظف بالسفارة الامريكية مارتن مانوف الذي كان برتبة رائد, تنقل في أرجاء الإتحاد السوفيتي لمدة عامين, و التقط صورة منوعة قبل أن تطرده السلطات السوفيتية كشخص غير مرغوب به.

و بين عامي 1952 و العام 1954 سجل مانوف ما شاهده في موسكو و لينينغراد و مورمانسك و كذلك في وكرانيا و صور بفيلم قياس 16 ملم مشاهد فيديو.

و من بين الصور "صور و فيديو" لجنازة الرئيس السوفيتي الراحل جوزيف ستالين التقطها من الطابق العلوي في السفارة الامريكية القديمة.

و للمفارقة بقي الجاسوس الأمريكي مخبأ أكثر من خمسين عاماً حتى تم كشفه بعد وفاته و أفرجت زوجته عن الصورالتي كان يلتقطها من مكان لا يراه فيه أحد, وبالتالي أصبحت الصور التي أفرجت عنها زوجة الجاسوس الامريكي من أحد أهم اكتشافات هذا العام.


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا