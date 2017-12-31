الجيش السوري يخوض مواجهات عنيفة مع إرهابي النصرة في ريف حماة الشمالي الشرقي

السبت, 30 كانون الأول 2017 الساعة 20:43 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

الجيش السوري يخوض مواجهات عنيفة مع إرهابي النصرة في ريف حماة الشمالي الشرقي


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