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الجيش السوري يخوض مواجهات عنيفة مع إرهابي النصرة في ريف حماة الشمالي الشرقي
السبت, 30 كانون الأول 2017 الساعة 20:43 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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جهينة نيوز:
الجيش السوري يخوض مواجهات عنيفة مع إرهابي النصرة في ريف حماة الشمالي الشرقي
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