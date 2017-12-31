طهران.. تصريحات واشنطن "سخيفة" وتمثل تدخلا بالشؤون الداخلية

جهينة نيوز:

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية التصريحات الأمريكية بخصوص التظاهرات التي تشهدها بعض المدن في إيران تدخلا بشؤونها الداخلية، مطالبة الشعب الإيراني بعدم الانجرار خلف النفاق الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن “التصريحات التي أعرب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيرها من المسؤولين الأمريكيين عن دعمهم للمتظاهرين سخيفة وتمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران”.

وتابع قاسمي : “الشعب الإيراني الرشيد لا يكترث بالشعارات الأمريكية المنافقة التي تبحث عن فرصة للنيل من طهران”

وأضاف “تصريحات ترامب وغيره من المسؤولين الأمريكيين لا تستحق اهتماما ولا قيمة لها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض المسؤولين الأمريكيين استغلوا قيام احتجاجات غير مرخصة في بعض المدن الإيرانية لمهاجمة إيران ووصفها بالنظام الدكتاتوري.

وقامت في طهران مظاهرة تضم حوالي 400 شخص احتجوا على أداء الحكومة، كما شهدت بعض المدن الإيرانية احتجاجات مماثلة، فيما خرجت حشود غفيرة لدعم النظام والاستقرار في البلاد.

المصدر : وكالات