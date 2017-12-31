فرنسا تخصص 140 ألف عنصر أمني لتأمين احتفالات رأس السنة

جهينة نيوز:

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن نحو 140 ألف عنصر من قطاعات الأمن والحماية المختلفة، سيتم تخصيصهم لحماية أمن الفرنسيين والسائحين، خلال احتفالات العام الجديد، غدا الأحد، حسبما أعلن متحدث باسمها.

ونقلت إذاعة "أر.تي.إل" الفرنسية عن فريديريك لانوفال، المتحدث باسم الداخلية، اليوم السبت، قوله إن العناصر الأمنية تتضمن "56 ألف شرطي، و36 ألف من قوات الجندرمة (قوة عسكرية نظامية مكلف للقيام بمهام متعددة)، علاوة على 3 ألاف من جنود الاحتياط".

وأضاف لانوفال أنه "تزامنا مع استمرار التحذيرات من التهديدات الإرهابية عشية رأس السنة (الميلادية)، سيكون هناك أيضا 7 ألاف جندي من عملية (سنتينال) التي يقودها الجيش الفرنسي داخل البلاد عقب هجمات يناير/ كانون الثاني 2015".

وتتكون قوة عملية "سنتينال" في الأساس من 10 ألاف جندي و4 ألاف و700 من الشرطة والدرك.

وفي السياق، أوضح لانوفال أن "نحو 40 ألف رجل إطفاء سيكونون على أهبة الاستعداد خلال احتفالات الغد".

وسيتم تركيز عمليات التأمين على ضمان حماية الأماكن العامة التجارية، وأماكن التجمعات، إضافة إلى مرافق البنى التحتية والمواصلات العامة، وفق المصدر ذاته.

يُشار أن القطاع الأمني الفرنسي يتكون إجمالا من 144 ألف شرطي، و98 ألف شخصا من قوات الجندرمة، حسب تقديرات رسمية لوزارة الداخلية، نقلها موقع إذاعة "فرانس إنتر" العام الماضي.