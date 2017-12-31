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بالفيديو ..عملية اختبار لتحطم طائرة بوينغ 727 في الصحراء المكسيكية
السبت, 30 كانون الأول 2017 الساعة 18:07 |
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جهينة نيوز:
عملية اختبار لتحطم طائرة بوينغ 727 في الصحراء المكسيكية
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