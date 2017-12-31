بالفيديو ..عملية اختبار لتحطم طائرة بوينغ 727 في الصحراء المكسيكية

السبت, 30 كانون الأول 2017 الساعة 18:07 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز:

عملية اختبار لتحطم طائرة بوينغ 727 في الصحراء المكسيكية


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا