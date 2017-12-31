"غوغل" يكرّم الفنانة السعودية الراحلة عتاب

جهينة نيوز:

إحتفل محرّك البحث العالمي"غوغل" بذكرى ميلاد الفنانة السعودية الراحلة عتاب، إذ قام بتغيير صورة محرّكه الأصلية، ووضع إحدى صورها، وذلك تكريماً لها وتقديراً وعرفاناً بجهودها في إثراء ونهضة الموسيقى العربية

تعتبر عتاب المرأة السعودية الأولى التي تحترف الغناء والفن الاستعراضي و لفبت بـ "رائدة الفنانات الخليجيات"، وكانت واحدة من أشهر مغنيات الأفراح في العالم العربي، وعملت مع عدد كبير من الملحنين السعوديين والمصريين إلى جانب طلال مداح، ومنهم، عبد الرب إدريس وسراج عمر وريم البوادي ومحمد زكي ملاح وخالد الفيصل وفوزي محسون و محمد الموجي و صلاح الشرنوبي و علي حميدة و سامي الحفناوي

حققت عتاب نجاحاً كبيراً في التمثيل عندما لعبت بطولة فيلم "عتاب رائدة الفضاء"، بمشاركة الفنانة فايزة كمال، ولكنها عانت من مرض السرطان، حتى رحلت في 19 آب 2007 في الإمارات.