الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وحيث توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية.

وحذرت مديرية الأرصاد من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية فيما تكون الرياح متقلبة الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.