راغب علامة: غنيت في سوريا خلال الحرب.. ومبارك النصر!

جهينة نيوز:

بارك السوبر ستار راغب علامة عبر إذاعة المدينة اف ام للشعب السوري نصره الكبير على "الإرهاب الدولي" الذي حاول تدمير سوريا البلد الحبيبة التي دفعت ثمناً باهظاً والمؤامرة سقطت على أبواب دمشق بهمة الأبطال الذين حافظوا عليها .

وحيث أضاف علامة أنه بإنتظار أي دعوة للوقوف على مسارح سوريا كما في الماضي، مؤكداً أنه زارها سابقاً خلال الحرب وغنى في مناطق قريبة من تواجد الإرهابيين بالقرب من مطار دمشق الدولي .

وقد كشف علامة عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يتضمن " قنابل وصواريخ غنائية " وسيبدأ تسجيله مع مطلع العام الجديد.

أما عن خلافه مع المخرج سيمون أسمر فقال إنه لم يكن هناك أي تواصل بينهما مؤخراً وأن أسمر لم يكن صادقاً فيما قال وهو بدوره وضع النقاط على الحروف ورد عبر الإعلام كما فعل أسمر الذي حاربه سابقاً بالمقاطعة التي استمرت 16 عاما ومنع ظهوره أو ذكر اسمه