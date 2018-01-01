"بيتكوين" مخطط احتيالي وبلا قيمة ذاتية!

جهينة نيوز

حذرت الهند امس الجمعة من الاستثمار في العملات المشفرة بما فيها "بيتكوين"، وشبهتها بمخططات الاحتيال على طراز "بونزي"، ضامة صوتها إلى كثير من الدول التي أصدرت تحذيرات بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة المالية الهندية في بيان، أنه رغم انتعاش التبادلات الذي أدى إلى ارتفاع هائل للأسعار، فإن العملات المشفرة "لا تتمتع بقيمة ذاتية ولا يدعمها أي نوع من الأصول".

وأضافت وفقا لـ "رويترز"، "هناك خطر حقيقي ومتزايد بحدوث فقاعة استثمارية على ما يحدث في مخططات على نسق هرم بونزي قد تؤدي إلى انهيار مفاجئ وطويل الأمد".

وانهارت أسعار "بيتكوين" بنسبة 40 في المائة من سعر قياسي بلغ 19500 دولار في الشهر الجاري، بعد انسحاب مستثمرين نتيجة الصعود الصاروخي الذي سجلته العملة الشديدة التقلب.

وكرر المحللون والحكومات التحذير من فقاعة قد تنفجر في أي وقت بعد تهافت المستثمرين، بمن فيهم عدد كبير قليل الخبرة، نحو هذه العملة.

وأكدت الحكومة الهندية ضرورة توخي المستهلكين "الحذر الشديد لتفادي الوقوع في فخ هذا النوع من الخطط الاحتيالية".

وجاء إعلان الحكومة الهندية غداة إعلان كوريا الجنوبية التي تعتبر مركزا للشركات المستندة إلى العملات المشفرة أنها ستحظر التبادل بالعملات الرقمية.

وعبر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي عن القلق من الارتفاع المتواصل في قيمة "بيتكوين". كذلك اعتبرت حاكمة البنك المركزي الأمريكي جانيت ييلن أن "بيتكوين" ليس عملة، وناشدت المصارف التأكد من تقيد تحويلاتها بالعملات الرقمية بقوانين مكافحة تبييض الأموال.

ولم تسجل عملة بيتكوين تغيرا يذكر عند 14 ألفا و500 دولار في بورصة بتستامب بعدما هبطت 6 في المائة أمس الأول.

وتتجه العملة إلى الارتفاع بنحو 1400 في المائة في عام 2017 وكانت عند مستوى قياسي قرب 20 ألف دولار قبل 12 يوما.