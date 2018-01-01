تأهيل مدخل دمشق الشمالي شارف على الانتهاء

جهينة نيوز

أكد وزير النقل المهندس علي حمود إن تأهيل مدخل دمشق الشمالي هو واحد من المشاريع المهمة التي تنفذها الوزارة بجهود المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، حيث تتم متابعة العمل ورصد كل التفاصيل من أعمال قشط المجبول الإسفلتي ومدّه وتصحيح التالف من الأطراف، إضافة إلى التصريف المطري ومعالجة المنحنيات، مشيراً إلى أن أعمال صيانة وتأهيل مدخل دمشق الشمالي من عقدة حي جنود الأسد حتى عقدة الشام الجديدة بطول 5ر5 كيلومترات وعرض 12 إلى 18 متراً شارفت على الانتهاء تقريباً.‏

وتفقد حمود ورشات المجبول الإسفلتي والورشات الخدمية، واطّلع على وضع الإشارات والشاخصات والشارات المرورية والعواكس والمحددات الطرقية مؤكداً أن المشروع يكتسب أهمية حيوية، لكونه مدخلاً أساسياً لمدينة دمشق ويعاني سوء الحالة الفنية.‏

وكانت وزارة النقل قد بدأت في السادس عشر من الشهر الجاري أعمال صيانة وتأهيل مدخل العاصمة دمشق الشمالي من عقدة حي جنود الأسد حتى عقدة الشام الجديدة.‏