ممثل واحد للمعارضة الفنزويلية في انتخابات 2018

السبت, 30 كانون الأول 2017 الساعة 08:56 | سياسة, عالمي

ممثل واحد للمعارضة الفنزويلية في انتخابات 2018

جهينة نيوز

تعهدت كتلة المعارضة "المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية" امس الجمعة بترشيح مرشح واحد، في الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وقال بيان الكتلة: "نحن نعد بتعزيز وحدتنا داخليا، وسوف نختار مرشحا واحدا".

وظهرت مشاكل المعارضة الفنزويلية على خلفية الانتخابات غير الناجحة التي جرت مؤخرا للحكام ورؤساء البلديات.

وقد رفضت الجمعية الوطنية التأسيسية، بناء على طلب الرئيس نيكولاس مادورو، ثلاثة أحزاب سياسية معارضة رئيسية، الإرادة الشعبية، حزب العدالة اولاً والعمل الديمقراطي، من المشاركة في الانتخابات اللاحقة. والسبب هو رفضهم المشاركة في الانتخابات البلدية في 10 كانونا الأول / ديسمبر.

وتم تعليق عدد من السياسيين، أمثال إنريك كابريلز، مرشح المعارضة في آخر انتخابات رئاسية، من المشاركة في الانتخابات لمدة 15 عاما.

سبوتنيك


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