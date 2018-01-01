ماتيس: لا ننوي تقسيم سوريا!

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة لا تنوي تقسيم سوريا إلى عدة دول مختلفة.

وردا على سؤال صحفي فيما إذا خططت واشنطن لتقسيم سوريا، أمس الجمعة، قال: "لا". وتابع: "لم يتغير شيء، إننا نواظب على ملاحقة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأعلن الوزير أن الولايات المتحدة تنوي تنشيط أعمالها في المناطق السورية المحررة التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية.

وكان ماتيس قال سابقا إن الولايات المتحدة ستزيد عدد دبلوماسييها في المناطق السورية التي يسيطر عليها حلفاؤها، مضيفا أن "المضي قدما في سوريا" يقضي بتزويد الدبلوماسيين بما يحتاجون إليه لوقف الحرب الأهلية".

وتابع أن القوات السورية ستنتقل في العراق وسوريا من عمليات الاستيلاء على الأراضي التي كان يسيطر عليها الإرهابيون، إلى بذل جهود الاستقرار.

المصدر: نوفوستي