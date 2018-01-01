الدفاع الامريكية: "داعش" يختبئ في وادي نهر الفرات بسوريا!

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم السبت، أن عددا من مسلحين تنظيم "داعش" الإرهابي يختبئون وسط وادي نهر الفرات في سوريا.

وقال الوزير للصحفيين، "بعضهم هرب، هذا يحدث خلال الحروب ومن الواضح أنهم انتقلوا إلى الجزء الأوسط من وادي نهر الفرات. نحن الآن ندمر الخلافة التي أعلنوها في محاولة لإنقاذ الأبرياء"على حسب زعمه.

وأضاف الوزير، "أنصار الخلافة يضطرون إلى الفرار، نحن ندمرهم، عاصمتهم كانت الرقة، قاموا بشن هجماتهم من خلال منبج، وهذا لن يحدث بعد الأن…تم تحرير الرقة".

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، عن الهزيمة الكاملة لتنظيم داعش على ضفتي نهر الفرات في سوريا، قائلا، "النصر تحقق وهزيمة الإرهابيين اكتملت"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الانتقال إلى العملية السياسية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في سي