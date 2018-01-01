أردوغان يطرد حراسه بعد تعرضه لإحتضان مفاجئ !

جهينة نيوز:

دفع حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثمن واقعة “الاحتضان” المفاجئ للرئيس من قبل أحد الأشخاص، التي حدثت بمدينة شرناق جنوب شرق تركيا، مطلع الأسبوع الحالي.

وخلال كلمة أردوغان في مؤتمر الحزب الذي أقيم بمدينة شرناق يوم السبت الماضي، قام عضو من حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان يُدعى حسين دميرجان بالصعود على المنصة بشكل مفاجئ في محاولة منه لاحتضان أردوغان، ما أثار الارتباك في المكان، فيما دفع أردوغان ذلك الشخص، وأبعده الحرس الخاص به.

وتبين عقب الواقعة أن أردوغان قام بإقالة 13 شرطيًا كانوا يتولون حراسته على المنصة.

وكان الحرس الشخصي لأردوغان قد قام بتقييد الشخص الذي أمسك بذراع أردوغان وإنزاله من على المنصة عنوة ومن ثم اعتقاله وإخلاء سبيله لاحقاً.

وتشير المعلومات الواردة عن بعض القيادات في شعبة الحزب بمدينة شرناق إلى إصدار أردوغان تعليمات بإقالة 13 شرطياً كانوا يتولون تأمينه على المنصة أثناء الواقعة.

المصدر زمان التركية