ماتيس: سنزيد عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في سورية

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن بلاده ستنشر عددا أكبر من “الدبلوماسيين” الأمريكيين في المناطق التي يتم استعادتها من تنظيم داعش الإرهابي.

و أطلق ماتيس تصريحات في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، زعم فيها أن هؤلاء الدبلوماسيين ستكون مهمتهم تدريب ما أسماهم "بالقوات المحلية" على نزع الألغام بدائية الصنع، والمشاركة في إحلال السلام، وفقا لما اوردته وكالة رويترز البريطانية.

وأضاف ماتيس: “ما سنقوم به هو التحول مما أسمّيه بنهج الهجوم والسيطرة على الأراضي إلى إحلال الاستقرار.. وسترون مزيدا من الدبلوماسيين الأمريكيين على الأرض”.

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر حوالي 2000 جندي أمريكي داخل الأراضي السورية بشكل غير شرعي، فيما طالبت دمشق مرار بسحب هؤلاء الجنود معتبرة إياهم احتلالا للبلاد.

وتنشط هذه القوات في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية، وكذلك شمال سورية في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا.

المصدر: وكالات