بانوراما 2017 .. أفضل و أسوء الأسلحة التي استخدمت هذا العام

جهينة نيوز:

مع نهاية العام 2017 تنشر العديد من التقارير حول أفضل الأسلحة في العالم , بعضها يستند الى المواصفات المعلنة بغض النظر ان كانت صحيحة, و بعضها يستند الى خلفيات سياسية و إعلانية صرفة و لكن مع تزاحم هذه النشرات تقدم "جهينة نيوز"نشرة تعتمد على الفعالية في الإستخدام بغض النظر عن المواصفات, فمثلا تعتبر صواريخ اس 400 من أفضل منظومات الدفاع الجوي و لكن لن ترد في النشرة لكونها لم تشارك بقتال معلن.

- في العام 2017 أطلقت كوريا الديمقراطية عدة صواريخ بعضها مر فوق اليابان و لم تعترضها المضادات الأمريكية التي نصبت لهذا الهدف و لهذا لا يمكن تقييم منظومات ثاد و لكن في السعودية كانت فضيحة الباتريوت الذي فشل في إعتراض الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها من اليمن ليكون ضمن أحد أسوء الأسلحة في العام 2017, و أما منظومة القبة الحديدية التي صنعها العدو الصهيوني تمكنت من إعتراض صواريخ غراد بنسبة 30% و نجح الفلسطينيين بتضليلها بواسطة صواريخ صينية طراز 107 ملم, و في المقابل يمكن تقييم نظام بانتسر اس 1 كأحد أفضل وسائل الدفاع الجوي في العام 2017 حيث تمكن من إعتراض صواريخ لورا اسرائيلية الصنع من قبل الدفاع الجوي السوري و و اعتراض صواريخ غراد قصيرة المدى بنجاح من قبل القوات الروسية في حميميم حيث تجاوزت نسبتة النجاح 70% في حين تشير مصادر إعلامية الى نسبة نجاح 100% حيث أن الصواريخ التي لم يعترضها نظام بانتسر تم إهمالها من قبل النظام و لم يتم إعتراضها لكون هدفها غير ذا قيمة, ليكون بانتسر اس 1 أحد أفضل المضادات الجوية في العام 2017 علماً بأنه نظام قصير المدى.

- في العام 2017 كذلك فضيحة لأكثر الصواريخ رعبا في العالم و هو "التوماهوك" الأمريكي حيث قصفت البوارج الأمريكية مطار الشعيرات السوري بـ 59 صاروخ وصل منها 23 صاروخ و إختفى 36 صاروخ في عرض البحر و يذكر أن ما وصل الى الأراضي السورية قسم كبير منها لم يصل الى هدفه, و أفادت التقارير بأن طائرات سو 35 إعترضت حمولة بارجة كاملة في حين إستغلت البارجة الثانية خلو الأجواء لإطلاق صواريخها و لهذا يصبح التوماهوك الذي دمر يوغسلافيا سابقاً أحد أسوء الصواريخ في العام 2017 و لكن في المقابل برز كل من كاليبر و خا 101 الروسيين ليكونوا أحد أفضل الصواريخ المجنحة عام 2017 لدقة الهدف و لأن الناتو لا يملك مضادات للصواريخ المجنحة, في حين تمييز كاليبر في العام 2017 و هو الصاروخ الذي غير مساره 74 مرة و ارتفع فوق القرى و عاد الى مستوى قريب من سطح الأرض في المناطق الغير مأهولة ليكون صاروخ العام 2017 بسبب نجاحه و فشل نظيره الأمريكي.

- قاذفة اللهب الروسية أو الراجمة "TOS-1" برزت هذه القاذفة في سورية و قدمت عروض مذهلة في القتال و تميزت بأن المعركة التي تشارك بها حسمها سيكون سريع جداً و أثبتت فعالية عالية و تحولت الى كابوس حقيقي للجماعات المسلحة لدرجة أن وصولها الى أي جبهة يدفع المحللين الى إعتبار أن العملية العسكرية تقضي بتحرير المنطقة بدليل وصول تي او اس.

- نظام حماية الدبابات السوري الصنع سراب 4 حيث تمكن هذا النظام من إعادة الحياه الى الكثير من الدبابات التي عفى عنها الزمن و أثبتت الفيديوهات التي بثتها الجماعات المسلحة شرق دمشق أن هذا النظام أحد أهم نظام الدفاع العسكرية في العام 2017 و بسببه بدأت الجماعات المسلحة بالإستغناء عن الصاروخ الأمريكي المضاد للدروع "تاو" الذي اصبح مضاد دشم و بدأ إستخدام مضادات دروع صينية حصل عليها المسلحين من قطر التي إشترتها من السودان و سوفيتية إشترتها السعودية من بلغاريا, و مع ذلك أثبت نظام سراب أنه نظام فعال جداً تمكن من تضليل الصواريخ.

- كذلك من أسوء الصواريخ في العام 2017 هو صاروخ "AIM-9X" الأمريكي الذي فشل في إسقاط قاذفة سورية غير مقاتلة و غير مجهزة بمضادات جوية من طراز سو 22 ليصبح أحد أسوء الصواريخ و الأسلحة في العام 2017 .

- و أما في مجال الطائرات فرغم ان روسيا تعتمد على ميغ 31 طائرات إعتراضية و لكن قيام سو 35 بإعتراض التوماهوك الأمريكي يعتبر سابقة عسكرية تجعلها ضمن أفضل طائرات العام 2017 المقاتلة , في حين أثبتت سو 34 أنها من أفضل القاذفات في العالم و هي القاذفة الوحيدة المزودة بنظام تضليل للرادارات " خيبيني".

- أما أفضل المدرعات في العالم كانت الترمناتور الروسية التي شغلت الدول و وسائل الإعلام في العام 2017 حيث تم إختبارها في سورية و أثبتت قدرتها على حماية كتيبة دبابات و فعالية عالية في حماية القوات الصديقة.

أما أفضل الإنجازات العسكرية في العام 2017 :

1- إطلاق صاروخ براهموس الروسي الهندي من على متن طائرة سو 30 ام كي اي التي تملكها القوات الهندية و تعتبر قفزة نوعية في المجال العسكري

2- نجاح إطلاق صاروخ تسيركون الروسي فائق السرعه الذي غير مفاهيم القوى الصاروخية ليكون اول صاروخ فرط صوتي.

3- نجاح كوريا الديمقراطية بإطلاق صاروخ عابر للقارات و نجاحها في إختبار رأس هيدروجيني قابل للنقل على حامل صاروخي في إنجاز تقني غير متوقع.

4- نجاح القوى الصاروخية اليمنية التابعه للحرس الجمهوري اليمني و قوات الحوثيين بصنع صاروخ مجنح متوسط المدى و إطلاق صاروخين منه, واحد بإتجاه هدف سعودي و آخر بإتجاه هدف إماراتي.