حرس الثورة الايراني يدعو لاعادة قراءة دروس وعبر أحداث 2009

جهينة نيوز

أصدر حرس الثورة الاسلامية بيانا بمناسبة ذكرى احداث 30 ديسمبر / كانون الاول 2009 مبينا ان ملحمة 9 دي كانت ردا حازما وتاريخيا وثوريا على مثيري الفتنة وداعميهم في المنطقة وخارجها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حرس الثورة الاسلامية اصدر اليوم الجمعة بيانا مؤكدا على تعزيز الوحدة واليقطة والوعي الوطني لاحباط مؤامرات الاعداء واستلهام العبر والدروس من فتنة عام 2009.

وجاء في البيان : بعد مضي 8 سنوات من فتنة عام 2009 وملحمة 9 دي الكبرى، فان اعادة قراءة الدروس والعبر لهذا الحدث الهام والمؤثر يعد احد المتطلبات الضرورية في مسيرة تكامل الثورة وتقدم الشعب الايراني، وفي حالة التغافل عنها يجب توقع ظهور مؤامرات وفتن اكثر تعقيدا ضد النظام والوطن الاسلامي.

واعتبر البيان ان ملحمة 9 دي التاريخية تمثل تجسيدا للبصيرة ووفاء الشعب الايراني لمبادئ الثورة الاسلامية وبيعة الامة مع الامام الخامنئي، و”كلا” اخرى للعدو ومنتهكي مراسم عاشوراء.

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة اعداء الثورة الاسلامية والشعب الايراني اكثر من اي وقت مضى لتجاوز التحديات والمتاعب الناجمة عن السيناريوهات المعادية والحاقدة لنظام الهيمنة الاستكبارية.

واكد بيان الحرس الثوري على ضرورة الوفاق والانسجام وتوخي اليقظة والوعي الوطني لاحباط المؤامرات والمخططات الفتنوية الجديدة للاعداء ومضمري السوء للجمهورية الاسلامية الايرانية.