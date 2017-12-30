من استعادة الجيش السوري السيطرة على بلدتي المشيرفة وابو دالي بريف حماة

الجمعة, 29 كانون الأول 2017 الساعة 20:42 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

من استعادة الجيش السوري السيطرة على بلدتي المشيرفة وابو دالي بريف حماة


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