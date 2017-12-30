ماذا قال مورينو حول ضم فان ديك لصالح ليفربول..!؟

جهينة نيوز:

على قرار ليفربول بدفع 75 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار)، من أجل التعاقد مع فيرجيل فان ديك، مدافع ساوثهامبتون.

وسيصبح فان ديك، رسميا لاعبا في ليفربول بداية من أول يناير المقبل، في صفقة جعلته أغلى مدافع في العالم.

وقال مورينيو، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "في الواقع إذا كانوا يعتقدون أن اللاعب مناسب لهم، عليهم دفع مثل هذه الأموال، أما إذا لم يكن لديهم هذه الأموال فلن يكون بوسعهم امتلاك اللاعب، لأن هذه هي طريقة السوق الآن".

وأضاف: "فان ديك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.. هل كان أفضل من باولو مالديني أو ريو فيرديناند؟ لا يمكنك قول هذا، إنها فقط طريقة السوق، تدفع أو لا تدفع".

وتابع: "لا يوجد انتقاد على الإطلاق على ما فعله ليفربول.. إنها فقط طريقة السوق".

وكان يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، قد دافع عن قرار ناديه.

وانتقد كلوب من قبل مانشستر يونايتد، لدفع 89 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بول بوجبا، لكنه قال إن ليفربول ببساطة دفع المطلوب من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وتابع كلوب: "الأمر منوط بالحاجة والفرصة".

وأضاف: "إذا كنت تريد التعاقد مع لاعب فآخر شيء تفكر فيه، هو سعره ليس هذا لأنني ألقي بالأموال في جميع الأنحاء، بل لأنني بحاجة للاعب.. ليس هذا أمرا جيدا ولكن هذا هو السوق، يجب أن نتأقلم".

ولكن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أكد أن ليفربول تعاقد مع لاعب يمكن أن يكون بارزا.

وقال: "تعاقد ليفربول مع لاعب مذهل، فان ديك مدافع جيد للغاية، إذا قدم مستوى عال في 6 سنوات ستكون صفقة رخيصة، إذا لعب بمستوى ضعيف، ستكون صفقة مرتفعة للغاية".