الجيش يعثر على كميات من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكي الصنع من مخلفات داعش في دير الزور

جهينة نيوز:

عثرت وحدات الجيش العربي السوري، على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وصواريخ محمولة على الكتف بعضها أمريكي الصنع وأجهزة اتصال ومحطات بث خلال تمشيطها عدداً من أحياء مدينة دير الزور وريفها الشرقي.

وأفادت وكالة سانا، بأنّ وحدات الجيش واصلت عمليات تمشيط وتفتيش الشوارع والأبنية السكنية والحدائق والمناطق في دير الزور التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها لرفع المفخخات وتفكيك الألغام تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم.

ولفتت إلى أنّ وحدة من الجيش عثرت خلال تمشيط أحياء في مدينة دير الزور على عدد كبير من قذائف الهاون ورشاشات متنوعة وصواريخ محمولة على الكتف بعضها أمريكي الصنع وأحزمة ناسفة وصواعق هاون بعيارات متنوعة وقذائف مدفعية وصاروخية ودبابات و/آر بي جي/ وقذائف محلية الصنع إضافة إلى أقنعة واقية ومواد تفخيخ وأجهزة تفجير عن بعد.

وفي الريف الشرقي، ضبطت وحدة من الجيش خلال تمشيط قرية السيال بريف البوكمال، أجهزة اتصال لاسلكي ومحطات بث في أحد مقرات إرهابيي التنظيم التكفيري.