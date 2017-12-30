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من استقبال عائلة الجريح البطل ميشيل طنوس للرئيس #الأسد وعائلته في مدينة #حمص
الجمعة, 29 كانون الأول 2017 الساعة 15:31 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز:
من استقبال عائلة الجريح البطل ميشيل طنوس للرئيس #الأسد وعائلته في مدينة #حمص
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