من استقبال عائلة الجريح البطل ميشيل طنوس للرئيس #الأسد وعائلته في مدينة #حمص

الجمعة, 29 كانون الأول 2017 الساعة 15:31 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

من استقبال عائلة الجريح البطل ميشيل طنوس للرئيس #الأسد وعائلته في مدينة #حمص


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