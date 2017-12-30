الأوقاف المصرية تُنصف شيرين رضا

الجمعة, 29 كانون الأول 2017 الساعة 13:13 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

الأوقاف المصرية تُنصف شيرين رضا

جهينة نيوز:

اعتبر الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف المصرية، إن تصريحات الفنانة شيرين رضا، لا يمكن أبداً بأى حال من الأحوال أن تعارض الآذان، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون الدين أو شعائر الإسلام قبيحة مردفاً: "تفهمنا كلمة الفنانة وما قالته قد يكون غيرة زائدة على الإسلام".

و تعرضت شيرين لحملة واسعة لقولها ان الإزعاج الحاصل من أصوات المؤذنين المزعجة لا يمثّل الاسلام"، وطالبت في وقت سابق بتغريدة لها في "توتير" بـ "توحيد الآذان منعا للإزعاج الذي يحصل"

وأضاف طايع أن قرار الآذان الموحد كان صائباً ولكن بعد ثورة 25 يناير، تم سرقة بعض ريسيفرات التى كانت تستقبل البث الفضائى تم سرقتها.

وأوضح طايع، أن الآذان سنة مشروعة، وهى لغة الإعلام بدخول وقت الصلاة، ويتحقق بمجرد سماع الآذان، موضحاً أن الآذان عندما شُرع كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال "أذن يا بلال فإنك أندى صوتاً".

المصدر وكالات


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