ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على كنيسة حلوان إلى 9 أشخاص

جهينة نيوز:
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن "ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة إلى 9 أشخاص".
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة هجوم إرهابي على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة، ومقتل مسلّح حاول اقتحام الكنيسة".
وأفادت وسائل إعلام مصرية بـ"مقتل ضابط ومجندين في الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان بمصر"، لافتةً إلى أنّ " الشرطة المصرية تطارد مسلّحاً آخر فرّ بعد الهجوم".
فيما ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك حزام ناسف بحوزة الإرهابى الذى حاول اقتحام كنيسة مارمينا فى حلوان و إبطال مفعول عبوتين ناسفتين بجوار الكنيسة