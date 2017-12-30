ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على كنيسة حلوان إلى 9 أشخاص

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن "ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة إلى 9 أشخاص".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة هجوم إرهابي على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب ​القاهرة​، ومقتل مسلّح حاول اقتحام الكنيسة".

وأفادت وسائل إعلام مصرية بـ"مقتل ضابط ومجندين في الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان بمصر"، لافتةً إلى أنّ " الشرطة المصرية تطارد مسلّحاً آخر فرّ بعد الهجوم".

فيما ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك حزام ناسف بحوزة الإرهابى الذى حاول اقتحام كنيسة مارمينا فى حلوان و إبطال مفعول عبوتين ناسفتين بجوار الكنيسة