المعارضة الإيرانية تدعو لدعم "انتفاضة مشهد"

جهينة نيوز:

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية في المنفى، مريم رجوي، أمس الخميس، الإيرانيين على دعم الاحتجاجات وتوسيعها ضد حكومة البلاد.

و طالبت رجوي "جميع المواطنين الإيرانيين وخاصة الشباب، على دعم الانتفاضة لإسقاط نظام الملالي"، وفقاً لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة.

وذكرت رجوي أن ثروات وعوائد البلد "تُستنزف للأجهزة العسكرية والأمنية من قبل قادة النظام".

وأوضحت رجوي أنه "بينما الغالبية الساحقة للشعب الإيراني تعاني من الفقر والتضخم والبطالة، فإن القسم الأعظم من ثروات وعوائد البلد تُستنزف للأجهزة العسكرية والأمنية وإشعال الحروب والتدخلات الإقليمية من قبل النظام، أو يتم نهبها من قبل قادة النظام وإيداعها في الحسابات المصرفية للذوات".

ورأت رجوي أن "الانتفاضة اليوم أثبتت البطولة في مساحات واسعة من إيران، إسقاط نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية هو مطلب وطني وعام".

وشهدت مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية وبلدات أخرى، أمس، تظاهرات منددة بسياسة الحكومة الداخلية والخارجية.

وحمل المتظاهرون لافتات منددة بالبطالة وغلاء الأسعار وحكومة الرئيس حسن روحاني، ورددوا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور"، و"الموت لروحاني" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي في إيران".