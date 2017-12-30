الرئيس الأسد وعائلته في زيارة لعدد من جرحى الجيش السوري بحمص وريفها

جهينة نيوز:

بمناسبة اعياد الميلاد المجيد وراس السنة، زار الرئيس بشار الأسد وعائلته الجرحى الابطال ميشيل طنوس ونبيل اسحق وياسين حويري ضمن جولة شملت عدد من جرحى الجيش العربي السوري في مدينة حمص وريفها.

وعبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قالت رئاسة الجمهورية أن البطل الجريح ميشيل أصيب خلال معارك الدفاع عن سورية بنسبة إصابة بلغت 100%, ويحرص برنامج جريح الوطن الذي أطلقته الرئاسة عام 2014 على تأمين احتياجاته من خلال متابعة حالته الصحية بشكل دائم وعلاجه وبلوغه لحقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة للمجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه.

أما الجريح البطل الضابط ياسين حويري من قرية أم حارتين بريف حمص، أصيب بالشلل في طرفيه السفليين أثناء دفاعه عن الوطن، ومن خلال برنامج جريح الوطن تم تأمين مصدر دخل له عبر مشروع انتاجي يتمثل بمحل للأدوات المنزلية.

وشملت الجولة ايضا منزل الجريح البطل نبيل اسحق في قرية بحزينا بمدينة حمص، وعانى الجريح نبيل من شلل نصفي سفلي بعد إصابته خلال تأدية واجبه الوطني وبقي عاجزاً عن الحركة مدة عامين, ومن خلال برنامج جريح الوطن ومتابعة حالته الصحية واستمراره بالعلاج الفيزيائي استطاع الوقوف والسير بشكل مقبول.

ونوهت رئاسة الجمهورية إلى انه ولتعزيز مشاركة الجرحى في المجتمع.. باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لمشروع جريح الوطن، فقد تم خلال عام 2017، رفع سقف المنحة لـ /1/ مليون ل.س، وتم تقديم منح إنتاجية لـ89% من الجرحى للقيام بمشاريع إنتاجية، وتوزعت أنواع المشاريع المُنفذة على مشاريع اقتصادية، وريفية (حيوانية وزراعية) ومهنية مختلفة.. (ومنها مشروع تربية الأغنام للجريح نبيل).

المصدر: رئاسة الجمهورية