فرنسا تعلن عن القبض على عنصرين من داعش أحدهما فتاة

جهينة نيوز

أعلن مصادر قضائي فرنسي اليوم أن سلطات الأمن الفرنسية اعتقلت الأسبوع الماضي في عمليتين منفصلتين شخصين مرتبطين بتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق وذلك بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية.

وشهدت فرنسا العديد من الاعتداءات الإرهابية كنتيجة طبيعية للدعم الواسع الذي قدمته للتنظيمات الإرهابية في سورية وغيرها من دول المنطقة ومن أكثر هذه الاعتداءات دموية تلك التي وقعت في باريس في تشرين الثاني عام 2015 وأدت إلى مقتل وجرح أكثر من 480 شخصا.

وأوضح المصدر حسب وكالة الصحافة الفرنسية أن “كلا الموقوفين وهما شاب “21 عاما” وشابة “19” وجهت إليهما تهمة تشكيل عصبة أشرار متصلة بمشروع إرهابي إجرامي”.

كما أفاد مصدر مطلع على الملف أن الشاب خطط لاستهداف عسكريين في حين أن الشابة كانت تعتزم تنفيذ اعتداء خارج باريس.

وحسب صحيفة لوفيغارو فان الموقوفين كانا “مصممين” على تنفيذ اعتداءيهما وقد “نفذا عمليات رصد” ولكن من دون أن ينجحا في تنفيذ مخططهما.

يذكر أن فرنسا أنتهجت بالتعاون مع حلفائها الغربيين وأدواتهم في المنطقة من ممالك ومشيخات الخليج والنظام التركي سياسات تقوم على دعم التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة بخصوص التهديدات التي تمثلها هذه التنظيمات على أمن العالم واستقراره.