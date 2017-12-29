الدفاع الامريكية تكشف عن صفقة أسلحة جديدة لدول بينها عربية

الجمعة, 29 كانون الأول 2017 الساعة 09:30 | سياسة, عالمي

الدفاع الامريكية تكشف عن صفقة أسلحة جديدة لدول بينها عربية

جهينة نيوز

فازت شركة "ريثيون" الأمريكية بصفقة تصنيع أسلحة قيمتها أكثر من 600 مليون دولار تشمل صورايخ متوسطة المدى.

وقال وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، إن الشركة فازت بعقد قيمته 634 مليون دولار، لتصنيع صواريخ "جو/جو" متوسطة المدى، وبيعها لدول أخرى.

ولفتت الوزارة، إلى أن العقد الذي أبرمته "ريثيون"، يشمل مبيعات أسلحة لعشر دول، هي كوريا الجنوبية واليابان، والمغرب، وبولندا، وإندونيسيا، ورومانيا، وإسبانيا، وتركيا، والبحرين، وقطر.

وتعد شركة "ريثيون" واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة والمنتجة للصواريخ الموجهة، وهي شركة أمريكية تأسست في 1922، وتتخذ من ماساتشوستس مقرا لها.


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