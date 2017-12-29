أردوغان يريد من العرب أنقاض أجداده العثمانيين

جهينة نيوز:

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تكون بلاده تخطط لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر بالسودان، لافتا إلى أن أنقرة تخطط لاستعادة ما وصفها بأنقاض عهد العثمانيين في المنطقة., و هو ما يطرح السؤال هل أخذ أردوغان جزيرة سواكن على انها اراض عثمانية ابان الاحتلال العثماني للبلاد العربية..؟

ورد أردوغان بعد عودته من جولته الإفريقية على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستبني قاعدة بحرية في ميناء سواكن السوداني قائلا: "لا يوجد مثل هذا الميناء العسكري".

يذكر أن الرئيس التركي كان أعلن خلال زيارته مؤخرا إلى السودان موافقة الرئيس السوداني عمر البشير على تولى أنقرة تعمير وإدارة جزيرة سواكن على البحر الأحمر، وكانت الجزيرة المكان الوحيد الذي زاره خارج الخرطوم.

وقد أثارت التصريحات حول جزيرة سواكن جدلا واسعا وانتقادات لاذعة وخاصة من قبل وسائل إعلام مصرية وخليجية، وتحدث البعض عن حلف يجمع تركيا وإيران وقطر، الأمر الذي نفاه المسؤولون السودانيون والأتراك بشدة.