أبراج يوم الجمعة 2017/12/29 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٢٩ كانون الاول: قادر على إخفاء مشاعره الداخلية يميل للسهر بصفته يحب الليل ويحب بناء الاسرة وانجاب الاطفال، يخاف من الفشل يحب النظافة لا يخدع بسهولة يحسبها جيدا، لديه القدرة على الكلام يستخدمها فيما يريد عنده تشبث بالافكار جريء وشجاع ويحب القتال، حظه قوي يحب القيادة والمركز حلال للمشاكل سنة ٢٠١٨ للتغيير والانفتاح وحركة يطلب فيها الكثير من النجاح والطاقة، مشاكل قانونية وإدارية يجد لها حلا تسير ببطء، راقب وتجنب الفشل حتى تمشي بسنة التغيير، مسؤوليات وواجبات لتحقق توازن، تضحيات واحتمال ارتباط للبعض وللبعض انفصال، مصالحات عائلية بعد فتور عقار تحصل عليه.

الحمل: انت امام تحدي على صعيد مالي احتمال من الصباح تواجهك تطورات من جهات متهددة فواتير ومستحقات واجبات مالية حاجيات ضرورية وغير ضرورية او تجد مكافأة معنوية او مادية لقاء جهودك او اتعابك السابقة، النجاح من اهم الهموم التي تسيطر عليك، ميزانيتك هي قوتك.

الثور: تطلق سراح الماضي تاخذ بعين الاعتبار اهتماماتك الحالية واجواؤك المهنية، قادر على السيطرة وتكون حيوي فقد حان الوقت للتخلص من الاحزان، مقبل على فترة من الاحاسيس الممتعة، حاول تجميع حيويتك وطاقتك لتعالج ما يزعجك، تفتح صفحة إيجابية وراحة بال وتقدم ونجاح، لا مجال لاختلاط الامور عليك وتكون قويا

الجوزاء: فقدان للسيطرة وتعصيب انتبه واجه خصومك بقوة، خذ الحيطة والحذر عند السير على الطرقات وتجنب الازدحام المروري، معرض للتشتت والنسيان حتى تفقد حاجيات خاصة فيك،يصدر عنك تصرفات غير لائقة تجاه احد الاصدقاء مما يزع الخلاف بينك وبينهم، عرقلة وتاجيل حاول ان ترفه عن نفسك، المتاعب والتراجع الصحي والامور العائلية مطلوب إجراء وقائي حتى يمضي هذا النهار

السرطان: نهارك جيد تشرق بنجومية تجني اموال تحلم بموضوع تتحرر منه، نوافذك مفتوحة تغييرات تأخذك لمكان افضل، احبار مهمة ومشاريع تربطك بظهور اجتماعي قوي على صعيد الاصدقاء، نهار للاسفار والافكار والتطورات لا تترك الامور تفلت منك، جوك عملي واجتماعي، دعوات لحضور المناسبات ونهار إيجابي

الاسد: ركز على عملك انت بمنزل العمل والنفوذ والقمر يعطيك هذه المنزلة لذا لا تنظر للخلف، لا تعش الوهم نهار يحمل مسؤولية موعد مهم لتحقق نجاح، تدعم مصالحك امام المعنيين عنك، انتبه من ناس يصطادون بالمياه العكرة حتى ينالوا من انجازاتك

العذراء: نشيط بالسفر والاتصالات تشرق بنجومية، تعوض عن الخسارة غني بالاتصالات والسفريات، تفتح مواضيع مهمة الوقت جيد لا تتكاسل حتى لو كانت اسفار، التطورات حدودها اليوم ضمن هدف، تتوصل لما تتمنى لا تترك الامور تفلت منك، اذا كنت في سفر انتبه من قصص تتعلق بالسفر، نهارك فيه اوراق معاملات بيع وشراء وارباح

الميزان: لا تكن فريسة توتر وتصرف جيدا واعرف كيف تتصرف حول مواضيعك المالية المتراكمة، مزعوج تجاه مشاكلك المالية، بإمكانك تصحيح الاخطاء وفتح باب الحوار حتى تصل لنتيجة، تطلب مساعدة كن جريء تلتقي باشخاص يساعدك ماليا، كن انت المعدن الاصيل، خلطة مالية في الطريق اليك فواتير واستحقاقات

العقرب: أنت متعب يختلف وضعك أمامك بعض المشاكل الصغيرة المحتملة لكن لا تحكم على الغير الذين تراقبهم، لا ترمي انطباعاتك كما تريد، خذ فرصتك وخذ وقتك تجاه الاحبة لانهم بانتظارك ولا تنسى ان تنتبه للصحة، يوم مناسب لتوقيع العقود

القوس: متوتر تراجع امورك لا تتقوقع داخل نفسك وتتذمر من عملك المتراكم عليك وتقضي نهارك بالوساوس، نظم وقتك او نهارك مرهق تحتاج لجدول اعمال، مهما حدث من تاجيل او انقطاع مفاجئ بإمكانك طلب المساعدة وتتقبل اي موضوع، تجنب إثارة المواضيع الحساسة لا تزد الطين بلة حاول ان تأخذ قسطا من الراحة، واستعد عافيتك وعاود النشاط المعهود، انت بمفترق طرق حافظ على مستوى الجودة بعملك.

الجدي: تجد وقتا للاستمتاع بوقتك مع الاصدقاء والاحبة يقدرون افكارك، الحظ معك، امامك ابواب تاخذك للرضا مرتاح نفسيا اكثر ويعكس إيجابيا على المحيط فيك، ابتسم لان الحظ لجانبك اهتم بالاولاد والعائلة استثماراتك جيدة يوم جيد للاستثمار، مناسب للامور المؤجلة واظهار قناعاتك الخاصة

الدلو: نهارك فيه تركيز على امور بيتية او امور تتعلق بالعقارات او المتاعب المنزلية والعائلية، احتمال تواجه بعض الضغوطات من احد افراد العائلة، لا تهرب من المسؤولية ومن المفيد ان تتعلم كيف تضبط اعصابك وتغربل أولوياتك، نقاشاتك العقيمة لا فائدة منها الافضل ان تتريث لبعض الوقت، حضورك مهم لمعالجة اي امر عائلي بنضج وحكمة تصليحات واعطال

الحوت: نشيط ومندفع لا تضيع فرصة من اجل ان تلاحق اعمالك اتصالاتك لقاءاتك تنقلاتك، يومك جيد ومنتج استسلم للخمول والكسل، تقترب شيئا فشيئا من اهدافك مقابلاتك ناجحة، خذ وقتك بالهدوء والدفء والسعادة وخصوصا بالاحبة والاصدقاء، انتصار وقوة وتكسب ارتباط وقد تكون ملتزما بتعهد ولقاء تحصل عليها اليوم، القمر بالثور يساعدك في كل امورك