نسي أن روسيا تملك مطار فضائي و النتيجة خسارة 45 مليون دولار؟!

الخميس, 28 كانون الأول 2017 الساعة 22:28 | تكنولوجيا, علوم أخرى

نسي أن روسيا تملك مطار فضائي و النتيجة خسارة 45 مليون دولار؟!

جهينة نيوز

إعتادت روسيا على إطلاق صواريخها الفضائية من مطار بايكونور من كازاخستان, و هو المطار الفضائي الذي كان يملكه الاتحاد السوفيتي ولازالت روسيا تستأجره, و لكن مؤخراً روسيا قامت بتشييد مطار فضائي في منطقة امور حيث تم بناء قاعدة فوستوشني الفضائية الجديدة, و ما بين المطارين حدث خطأ في برمجة صاروخ روسي حامل للاقمار الصناعية حيث تم ضبطه للإنطلاق من كازاخستان و لكنه أطلق من روسيا, و أدى ذلك الى فشل إيصال الأقمار الصناعية الى مدارها , و ذلك بحسب ما ذكر نائب رئيس الحكومة الروسية ديمتري روغوزين.

و كانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ذكرت الشهر الماضي إنها فقدت الاتصال بالقمر الصناعي المخصص لرصد وقياس أحوال الطقس "ميوتور إم" الذي قيمته 45 مليون دولار بعد إطلاقه من قاعدة فوستوشني الجديدة في أقصى شرق البلاد.

وكان الصاروخ يحمل 18 قمرا صناعيا أصغر تخص شركات علمية وبحثية وتجارية من روسيا والنرويج والسويد والولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا.


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