" كأنو مسرح" تجمع أبناء البلد بمختلف أطيافهم وآرائهم وانتماءاتهم السياسية

جهينة نيوز_دمشق_ عبدالهادي الدعاس

برعاية وزير الثقافة محمد الأحمد افتتح أمس العرض الرسمي لمسرحية "كأنو مسرح" على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

وتدور أحداث المسرحية التي كتبتها "لوتس مسعود" ويخرجها "غسان مسعود" حول مخرجة سورية تحاول أن تجمع أبناء بلدها بمختلف أطيافهم وآرائهم وانتماءاتهم السياسية، وتعمل على تقريب وجهات النظر بينهم، ولن يخلو ذلك من المشكلات والمشاحنات بينهم والتي من الممكن أن تقود لمشاجرات عنيفة، كما يناقش احتمالية أن يعود السوريون إلى الاجتماع معاً رغم اختلافاتهم هذه، الأمر الذي لابد أن ينعكس على الوطن كله.

وأكد وزير الثقافة "محمد الأحمد" بأن العرض يحتوي على البساطة بالقصة المروية، وبلمسته السحرية استطاع غسان مسعود بتقديم ساعة وخمس دقائق من انبل الفنون المسرحي، مضيفا ان المسرح يعد أبو الفنون وانه سيحلق عالياً لذلك يظل أمل المستقبل منوها الى أن متعة المسرح خالدة في عصر تكنولوجيا السينما والتلفزيون هي قدرته على لمس شغاف القلوب ببساطة وتحقيق اثر فكري ينحفر عميقاً في الوجدان.

واوضح الاحمد نحن نأخذ من مختلف الثقافات والأذواق لكي نعطي من ثقافتنا وذائقتنا العربية، والمسرح هو توازن بين الحداثة والأصالة ويعيد انتاج تراث الماضي برؤية وإسقاط معاصرين ويعالج القضايا الراهن بجرأة غايتها الإصلاح البناء، فلنؤمن بأن العمل المسرحي ليس أخذا بل هو عطاء ولنتذكر بأنه مرهون بإرادة الشباب ولنشعل للمسرح أصابعنا شموعاً لدحر قوى الظلام ولنعيش سحر المسرح لأنه سينعش حياتنا ويضيء أرواحنا ويصنع مستقبل الأمة.

وأكدت الكاتبة الشابة لوتس مسعود بأن الكتابة المسرحية بالنسبة لها هي حزمة الضوء التي تسحرها وهي تلك الوشوشات والهمسات التي تسبق العرض وتختفي تدريجيا مع الاعتام التدريجي للصالة من "خطوات الممثلين على الخشبة، أصوات تنفسهم، مونولوجاتهم، صراخهم الجارح، ضحكاتهم، المجلجلة في المكان، وكل ما في حياتهم المؤقتة على هذه الخشبة".

يذكر ان المسرحية من بطولة: ديمة قندلفت ومحمود نصر ونظلي الرواس وأيمن عبد السلام وروبين عيسى ولجين إسماعيل ومصطفى المصطفى وغسان عزب وراما عيسى.