استئناف خدمة منح التأشيرات بين واشنطن وانقرة

جهينة نيوز:

أعلنت السفارة الاميركيّة في أنقرة الخميس، انّه من المقرّر ان تستأنف بعثاتها القنصليّة في تركيا خدمة منح التأشيرات بالكامل، بعد تعليقها بسبب احتجاز موظّف محلّي في قنصليّتها.

وجاء في بيان للسفارة، ان "تركيا اعطت تأكيدات على مستويات عليا للولايات المتّحدة، وبنتيجة ذلك، فإنّ وزارة الخارجيّة الاميركيّة واثقة من ان الوضع الامني قد تحسّن بشكل كاف للسماح باعادة استئناف خدمة التأشيرات في تركيا بالكامل"، من دون اعطاء موعد محدّد لاستئناف هذه الخدمة.

وأوضح البيان، أن الولايات المتّحدة لا تزال لديها بواعث قلق في شأن المزاعم ضدّ موظّفيها.

ولاحقاً، اعلنت السفارة التركيّة في واشنطن ان تركيا ستستأنف بالكامل اصدار تأشيرات للمواطنين الاميركيين. وقالت السفارة التركيّة في بيان، إنّه "وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، سيتمّ رفع القيود التي فرضناها على نظام التأشيرات للمواطنين الاميركيين بالتزامن مع رفع القيود الاميركيّة".