حزب العمال التونسي يندد بزيارة أردوغان إلى تونس

جهينة نيوز

ندد حزب العمال التونسي بزيارة اردوغان الى تونس و أصدر بيان إدانة يوضح فيه موقفه و جاء في البيان:

نزل ببلادنا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار زيارة دولة تمتد ليومين، وتلاقي هذه الزيارة امتعاضا شديدا من أوساط عديدة من الشعب التونسي بحكم تنامي الدور الإقليمي لتركيا في المنطقة العربية على حساب القضايا العربية ، فضلا عن ارتفاع وتيرة القمع الممنهج الذي يطال الشعوب التركية.

إن حزب العمال، إذ يؤكد على عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، فانه:

- يجـدّد إدانته الشديدة للدور التركي سواء في سوريا أو العراق واليمن وليبيا والذي يتجه لاستعادة الماضي الإمبراطوري الاستعماري للدولة العثمانية والذي تنامي مع أردوغان الذي يلعب ورقة الإرهاب الاخواني والاصطفافات الطائفية والمحاور الرجعية وذلك على حساب شعوب المنطقة وتطلعاتها.

- كما يجـدّد رفضه لنزعة الرياء والمغالطة لدى النظام التركي الذي يدعي مناصرة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يكرس التحالف الاستراتيجي مع دولة العدو الصهيوني على كافة الأصعدة.

- يجـدّد إسناده الغير مشروط للشعوب التركية التي تتعرض لحملة قمعية شرسة طالت الآلاف من المواطنين وأصحاب الرأي والصحافيين على خلفية الانقلاب الفاشل، إضافة لتواصل الحملات العسكرية ضد الأكراد في شرق تركيا و في دول الجوار.

- يطالب السلط التونسية بمطالبة أردوغان لمراجعة سياسته في المنطقة بحكم الأضرار التي تسببها والتي طالت بلادنا منذ اعتلاء حركة النهضة للحكم.