ليفربول يستعد لدفع 80 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد

جهينة نيوز:

تواصل إدارة نادي ليفربول السعي لتدعيم صفوف الفريق، على الرغم من الصفقة الكبيرة بالتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة ديلي ستار، أن ليفربول يهدف للتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس، خاصة أن المدرب يورجن كلوب معجب بمستواه، ويستعد النادي الإنجليزي لدفع 80 مليون يورو للفوز بخدمات اللاعب الإسباني الشاب.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ليفربول، ستدبر هذا المبلغ الكبير باستثمار الأموال التي يُنتظر أن يجنيها من صفقة بيع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لبرشلونة.

وعلى الرغم من مستوى سيبايوس الجيد مع فريقه السابق ريال بيتيس ومنتخب إسبانيا في بطولة أوروبا للشباب، والذي يُبشّر بولادة نجم جديد، إلاّ أن مشاركاته مع المدرب زين الدين زيدان قليلة جدًا هذا الموسم.

وقد يكون عرض ليفربول مفيدًا لكل الأطراف، حتى يحصل اللاعب على فرصة لإثبات نفسه، كما أن ريال مدريد يضع في خططه إمكانية التخلي عن أحد اللاعبين الذين ضمهم مؤخرًا، وقد يقع الاختيار على سيبايوس بعد هذا العرض من الريدز.