ألمانيا.. 140 ألف لاجئ يعملون بمهن تتطلب تأهيلا مهنيا وأكاديميا

جهينة نيوز:

كشفت دراسة ألمانية، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين ممن حصلوا على عمل بدوام كامل بلغ حوالي 140 ألفا، وأن معظم تلك المهن تتطلب تأهيلا مهنيا وأكاديميا.

وأوضحت دراسة لـ "معهد الاقتصاد الألماني" مقره بمدينة كولونيا أن "أولئك اللاجئين ينحدرون من أفغانستان وأريتريا والعراق وسوريا وإيران ونيجيريا وباكستان والصومال"، بحسب موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".

وجاء في الدراسة التي نشرت نتائجها "مجموعة فونك الإعلامية" اليوم أن 60 % منهم تم منحهم العمل بناءً على تأهيلهم المهني، أما الـ 40 % الباقين فيعملون في مهن لا تتطلب تأهيلا جامعيا أو مهنيا.

وأشارت البيانات الجديدة أن 9.4 % من أولئك العاملين حاصلين على شهادات جامعية كالدبلوم والماجستير.

وأظهرت الدراسة أن ربع الذين وجدوا عملا من بين الدول الثمانية المذكورة أعلاه من السوريين، وأن خُمسهم من الأفغان، في حين يشكل العراقيون نسبة 15 % والإيرانيون 14%.

وقد استندت الدراسة إلى بيانات "الوكالة الاتحادية للعمل" بتاريخ 31 آذار الماضي.