قانون هندي لتجريم الطلاق بالثلاث!

الخميس, 28 كانون الأول 2017 الساعة 13:55 | مجتمع, أخبار المجتمع

قانون هندي لتجريم الطلاق بالثلاث!

جهينة نيوز

قدمت الحكومة الهندية اليوم الخميس مشروع قانون إلى البرلمان بهدف ملاحقة الذين يطلّقون زوجاتهم "بالثلاث" قضائيا حيث تقول نساء إنه ينتهك حقهن في المساواة.

وفي أغسطس/آب الماضي، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة.

وقدمت "مسلمات" التماسا إلى المحكمة، وقلن إن تطليق الأزواج لهن "بالثلاث"، بما في ذلك عبر تطبيق سكايب، أو واتساب، لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.

وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: "لا يمكن منع الطلاق بالثلاث إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".

وإذا تم إقرار القانون فسوف يجعل الطلاق بالثلاث جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

ويشكل المسلمون أكبر الأقليات الدينية في الهند، ذات الأغلبية الهندوسية، وشهدت العلاقات بين الطائفتين توترا بين الحين والآخر، منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي ينتمي إليه بالانتخابات في 2014.

وتقول جماعات مسلمة إنه رغم أنها تعتبر الطلاق بالثلاث خطأ، فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.

وقال أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، إنه لا يحق للحكومة حظر الطلاق بالثلاث، لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية.

وتهدف القوانين المدنية في الهند لحماية استقلال الطوائف الدينية. وعلى خلاف أغلب القوانين المدنية الهندوسية، التي جرى تنظيمها وإصلاحها، فقد تركت قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية دون تغيير إلى حد بعيد.

المصدر: رويترز


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    28/12/2017
    16:00
    الزواج يجب ان يكون مدني وشرعي معا لحفظ حقوق الجميع
    الطلاق بالثلاث لا ياخذ به القضاه في اي دوله اسلاميه ، بدون الاسباب الحقيقيه للحاله وهذه البدعه موروث لا علاقه له بالشرع بدون البحث في حيثيات الواقعه لانها لا تتناسب مع قيم العدل والمسواة وحقوق الاسره والمسلمين الاسوياء عقليا بريئؤن من هذه التصرفات الحمقاء الموروثه بدرن الاخذ بالاسبا ب وقد سمعت في احد المرات ان احد الخلايجه طلق زوجته بالثلاث علي التليفون لانه شاهدها على اليوتيوب في دوله اوربيه في ملعب تحضر مباراة رياضيه مع صديقاتها بدون علمه / وفي سوريه طلق احد العرسان في مدينة اللاذقيه زوجته بالثلاث في ليله حفله العرس لان العروس طلبت من المطرب والفرقه الموسيقيه اغنيه بحبك ياحمار ورقصت عليها هي وصديقاتها فطلقها الثلاث / ولكل حادثه وقصه وتبريرومنها مقنع ومنها غير مقنع.

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