الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 4 أسابيع وبتكوين تتراجع

جهينة نيوز

انخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات يوم الخميس ليظل تحت ضغوط جراء تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في الآونة الأخيرة بينما تعرضت عملة بتكوين المتقلبة لضغوط جديدة بعد هبوطها 30 بالمئة في أقل من أسبوعين.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية نصف في المئة يوم الخميس إلى أدنى مستوياته منذ الأول من ديسمبر كانون الأول.

وانخفضت العملة الأمريكية بما يزيد على تسعة بالمئة هذا العام متجهة صوب تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2003.

وزاد اليورو نحو نصف بالمئة إلى 1.1946 دولار وهو أعلى مستوياته في شهر. وصعدت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من 13 بالمئة هذا العام، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2003.

واستفاد الجنيه الاسترليني أيضا من ضعف الدولار يوم الخميس ليرتفع نصفا في المئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3456 دولار.

ويتجه الاسترليني لتحقيق أفضل أداء سنوي أمام الدولار منذ عام 2009 بصعوده أكثر من تسعة بالمئة، وإن كان لا يزال منخفضا أكثر من 10 بالمئة منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي.

وهبطت عملة بتكوين نحو سبعة بالمئة يوم الخميس ليجرى تداولها فوق 14 ألف دولار بقليل في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ.

رويترز