السماح بتناول المواد الكحولية في كأس العالم 2022 بقطر!

جهينة نيوز

تخطط الحكومة القطرية واللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 إلى السماح بتناول "الخمر" في الدولة خلال احتضان فعاليات البطولة العالمية بكرة القدم.

قطر التي فازت بحق استضافة كأس العالم 2022، ستسمح للجماهير والراغبين بتناول الخمر والمواد الكحولية في مناطق مخصصة.

وهذه المناطق لن تكون سوى مناطق مخصصة ومجهزة لذلك، حيث ستقع في مناطق صحراوية تبعد عن المدن القطرية بحيث لا تسبب الإزعاج لسكان المدن، حسبما نقلت صحيفة "الديلي ميل " البريطانية.

من جهته حسن الذوادي الذي قاد ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، قال بأنه سيسمح بتناول المواد الكحولية ولكن في أماكن بعيدة.

وأضاف قائلا: "أنا شخصيا ضد توفير الكحول في الملاعب والأماكن العامة".

من جهتها نقلت الصحيفة عن مسؤول في الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم قوله: "من هو السليم عقليا الذي سيقطع بضع أميال في الصحراء في بلد عربي ليحتسي نصف لتر من الخمر قبل مباراة؟".

في إشارة إلى امتعاض الاتحاد الإنكليزي حول وجود هذه الأماكن البعيدة والنائية، الأمر الذي يخلق مشاكل للمشجعين الإنكليز.

كما سيؤدي هذا القرار إلى حدوث أزمة للرعاة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مقاطعة عالمية.