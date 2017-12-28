"أنصار الله" تطلق صاروخاً بالستياً جديداً على معسكر "للتحالف العربي"

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف معسكر تابع لقوات "التحالف العربي" وقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن بصاروخ باليستي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": إن "وحدة الصواريخ أطلقت، فجر اليوم الخميس صاروخاً باليستياً نوع "قاهر M2 " مداه 400 كيلومتر المطور محلياً عن منظومة "سام 2" للدفاع الجوي الروسية الصنع، على معسكر الرويك في محافظة مأرب، والذي يعد إحدى قواعد التحالف العربي في المحافظة".

ويأتي القصف الصاروخي، في ظل تواجد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح في محافظة مأرب.

وكان المتحدث باسم "التحالف"، تركي بن صالح المالكي، أعلن أمس الأربعاء، الاستيلاء على أسلحة لدى جماعة "أنصار الله" في اليمن، مصدرها إيران. على حسب زعمه.