انفجار بمجمع لتكرير النفط في فنزويلا!

الخميس, 28 كانون الأول 2017 الساعة 09:03 | مجتمع, حوادث

انفجار بمجمع لتكرير النفط في فنزويلا!

جهينة نيوز

انفجر أحد أفران أكبر مجمع لتكرير النفط في فنزويلا، اليوم الخميس خلال إعادة تشغيل إحدى وحداته، مما أدى لإصابة اثنين من العمال وفقا لما قاله زعيم نقابي وقريب أحد المصابين.

وأضاف المصدران لرويترز أن الانفجار وقع في وحدة معالجة النافتا في مصفاة كاردون على شبه جزيرة باراغوانا وقالا إن المصابين تلقيا العلاج الطبي اللازم.

وذكر والد أحد العاملين المصابين أن ابنه في مرحلة التعافي بعد الحروق التي أصيب بها، ويعتبر المجمع أكبر مركز تكرير في فنزويلا وأحد أكبر المصافي في العالم إذ تبلغ طاقته 955 ألف برميل يوميا، غير أن عمليات المصفاة تأثرت سلبا بالأعطال المستمرة وعدم وفرة الخام لتكريره.


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