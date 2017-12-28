زلزال بقوة 5.5 درجة بالقرب من جزيرة غوام الأمريكية

جهينة نيوز:

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع في المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة غوام الأمريكية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 14.8 كيلومترات، وعلى بعد 140 كيلومترا جنوب غرب قرية ميريزو.

في سياق آخر، ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر محافظتي طهران والبرز وفق ما أعلنه مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، وذلك أمس الأربعاء 27 ديسمبر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران أعلن أن زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر هز محافظتي طهران والبرز في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء — الأربعاء بالتوقيت المحلي.